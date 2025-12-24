Сейчас главная проблема собора — негативное влияние грунтовых вод на белый камень.

Реставрация Георгиевского собора в Юрьев-Польском Владимирской области начнётся не раньше 2027 года. На 23 декабря генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева рассказала о судьбе уникального белокаменного храма 1234 года постройки.Собор, являющийся памятником федерального значения с более чем 450 белокаменными рельефами, закрыт для посетителей из-за угрозы безопасности. Проект реставрации готов, но требует доработки после гидрогеологических обследований.Проект будет доработан к концу 2026 года. После этого начнётся поэтапная реставрация памятника. По завершении работ собор откроют для посетителей и верующих. Сейчас главная проблема собора — негативное влияние грунтовых вод на белый камень.