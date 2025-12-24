Акцию они провели совместно с волонтерским движением «За Наших 33».

Сотрудники следственного управления СК России по Владимирской области собрали и отправили гуманитарный груз для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Акцию они провели совместно с волонтерским движением «За Наших 33».В посылках для бойцов — прежде всего, компактные генераторы. Как поясняют в управлении, электричество на передовой критически важно: оно нужно не только для света, но и для зарядки БПЛА, средств связи и другой техники. Небольшие генераторы бойцы берут с собой при выходе на задания, которые могут длиться несколько суток.Помимо этого, следователи закупили для военнослужащих средства личной гигиены и сладкие новогодние подарки. Особую теплоту грузу добавили письма с рисунками от кадетов Образовательного центра №6 города Владимира. Ребята написали защитникам искренние пожелания и постарались создать праздничное настроение своими яркими открытками.