В Суздале Владимирской области открылась крупнейшая в регионе школа. Как , это уникальное образовательное пространство площадью более 40 тыс. кв. м, рассчитанное на 1200 учеников.Здание, объединившее под одной крышей учеников и учителей двух школ, построено белорусскими специалистами.Образовательный комплекс оснащён всем необходимым: просторные классы, современные лаборатории, столовая, два бассейна, спортивный зал и площадка, библиотека, медиацентр. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию жилой корпус. Благодаря этому школу можно будет использовать как лагерь для различных смен.