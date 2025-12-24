Во Владимире суд вынес гадалке приговор по статье «мошенничество».

История о том, как вера в магию обернулась многомиллионными потерями, развернулась во Владимире. 24‑летняя местная жительница, выдавая себя за «магического специалиста», за год с лишним выманила у двух доверчивых девушек почти 2,4 млн рублей. Суд вынес гадалке приговор по статье «мошенничество».Пообещала наладить отношения с парнемОсенью 2023 года жизнь 20-летней студентки из Санкт-Петербурга, переживающей из-за проблем в отношениях, казалось, наладилась. В интернете она нашла объявление, обещавшее помощь. Автор — некая «Мария» — предлагала магические услуги: снятие порчи, очищение, решение любовных проблем. Девушка, в отчаянии ищущая хоть какую-то опору, позвонила.Символическое вознаграждение обернулось финансовой ямой. На первой же удаленной сессии «ясновидящая», раскинув карты, объявила страшный вердикт: на клиентку наведена сильная порча. Снять ее, конечно, можно, но нужны специальные и дорогие обряды. При этом клиентке совсем не нужно было приезжать во Владимир, гадалка обещала все сделать онлайн. Начав с небольшой суммы, «Мария» постепенно нагнетала обстановку. То порча оказывалась сильнее, то требовались дополнительные ритуалы для закрепления эффекта. За год, с октября 2023-го по август 2024-го, студентка перевела гадалке почти полтора миллиона рублей.Несколько доверчивых жертвВскоре в сети «Марии» попала еще одна жертва — 18-летняя москвичка. По идентичной схеме девушка лишилась почти миллиона рублей. Чтобы замести следы, лже-ведьма использовала простой, но эффективный прием. Она настойчиво просила своих «клиенток» сразу же удалять всю переписку в мессенджерах, убеждая, что иначе «энергетика ритуала нарушится» и обряды не сработают. Страх испортить и без того шаткое положение заставлял девушек подчиняться.Расследование показало, что за таинственной «Марией» скрывалась 24-летняя жительница Владимира, не обладающая никакими магическими способностями. В суде она полностью признала свою вину. Оказалось, она мать маленького ребенка, что повлияло на приговор. Октябрьский районный суд Владимира в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).Ей назначили 4 года колонии общего режима, но с отсрочкой исполнения приговора до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Также суд обязал ее полностью возместить украденные деньги обеим потерпевшим. К моменту суда она вернула лишь малую часть: 180 и 170 тысяч рублей соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу.Законно ли вообще заниматься магией?В России нет прямого закона, запрещающего гадание, астрологию или эзотерические консультации. Человек может верить в свои способности и оказывать такие «услуги». Однако, как только доказано, что целитель заведомо не верит в результат и осознанно обманывает людей ради выгоды, это перестает быть «магией» и становится банальным мошенничеством, уголовно наказуемым деянием.Тема запрета регулярно всплывает в обществе и власти. Так, в ноябре 2025 года в газете «» вышла статья, где общественник призвал Госдуму запретить публичную практику магии и эзотерики, указывая на масштабы мошенничества и вред для граждан.