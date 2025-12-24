Подозреваемые арестованы Владимирским гарнизонным военным судом.

Во Владимире задержаны 32-летний и 31-летний местные жители. Военное следствие предъявило им обвинение в подготовке серии поджогов кафе с преимущественно неславянским контингентом посетителей, а также в пропаганде насилия на почве межнациональной розни. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ.Организатор создал в Telegram закрытый чат, где координировал сообщников, распространял радикальные листовки и учил собирать «коктейли Молотова» для атак на рестораны «Шашлычный дом», «Чайхона» и «Снек Бар».Однако акцию предотвратили. Подозреваемые арестованы Владимирским гарнизонным военным судом, возбуждено дело по статьям о подготовке теракта, публичных призывах к терроризму и экстремизму.