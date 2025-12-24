В этом году состязания вышли на новый уровень.

Команда «Авиатор» из города Камешково взяла серебро на престижном Всероссийском турнире по беспилотным авиационным системам «Новая высота». Соревнования прошли в Калуге и стали настоящим испытанием мастерства для юных инженеров, в правительстве региона.Турнир «Новая высота» — часть федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В этом году состязания вышли на новый уровень, собрали более 300 участников и впервые приобрели международный статус.Команду «Авиатор» составили учащиеся основной школы № 3 города Камешково. Ребята боролись в двух сложных номинациях: «создание цифровых двойников» и «битва дронов».По итогам напряженной борьбы владимирцы завоевали серебряные награды в обеих категориях.