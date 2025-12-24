В связи с тем, что первая неделя января – выходные дни, жители Владимирской области, которым детские пособия поступают на счёт в банке, получат их за декабрь 25 декабря. Досрочно, 26 декабря,

В связи с тем, что первая неделя января – выходные дни, жители Владимирской области, которым детские пособия поступают на счёт в банке, получат их за декабрь 25 декабря. Досрочно, 26 декабря, будет перечислена пенсия за январь тем, кто получает её через банки на карты или счета 6 и 11 числа, а также ежемесячная денежная выплата