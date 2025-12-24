Живая ель на бульваре Художника Иванова превратилась в настоящий калейдоскоп национальных традиций и творчества.

Во Владимире в четвертый раз зажглись огни «Межнациональной ёлки». Живая ель на бульваре Художника Иванова превратилась в настоящий калейдоскоп национальных традиций и творчества.На ветвях дерева — более 50 самобытных украшений, созданных руками владимирских школьников и детей из национально‑культурных общин. Некоторые игрушки выполнены в цветах российского флага — так авторы подчеркнули общенациональную символику. Дополняют картину фигуры танцующих пар в национальных костюмах.23 декабря у елки собрались школьники, дошкольники и представители национально‑культурных объединений. Гостей приветствовали первый заместитель главы администрации города Владимира Денис Егоров, а также депутаты Совета народных депутатов Алексей Лызлов и Андрей Степанов.Денис Егоров рост числа участников фестиваля и подчеркнул, что Владимир — символ единства народов, а «Межнациональная елка» наглядно это демонстрирует.«Межнациональная ёлка» на бульваре Художника Иванова (благоустроенном в рамках программы «Формирование комфортной городской среды») представит Владимир на всероссийском конкурсе «Ёлки России». Конкурс проводят ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды, ВАРМСУ, АНО «Креативная экономика», ресурсный центр «Фейшен ХАБ» — при поддержке Минстроя России и Администрации Президента РФ.