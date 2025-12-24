В аварии погиб один человек, второй получил травмы.

Утром 24 декабря на подъезде к Владимиру случилось серьезное дорожно‑транспортное происшествие. В аварии погиб один человек, второй получил травмы.Около 6 утра на 13‑м километре автодороги Р‑132 (западное соединение с трассой М‑7 «Волга») столкнулись два автомобиля: «Лада» под управлением водителя 1959 года рождения и «Фольксваген», за рулем которого был мужчина 1969 года рождения.По предварительным данным, водитель «Лады», двигавшийся в сторону Москвы, допустил столкновение с попутно ехавшим «Фольксвагеном».Водитель «Лады» скончался на месте, водитель «Фольксвагена» госпитализирован — ему назначено амбулаторное лечение.На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Официальная версия случившегося будет озвучена после завершения проверки.