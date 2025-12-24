Торговые точки разместили предприниматели, победившие в муниципальных аукционах.

Во Владимире до 31 декабря включительно работают елочные базары. Как рассказали в , торговые точки разместили предприниматели, победившие в муниципальных аукционах и заключившие с городской администрацией соответствующие договоры.Покупатели могут попросить у продавца карантинный сертификат или акт карантинного фитосанитарного контроля. Эти документы подтверждают, что растение безопасно и соответствует требованиям.Так, елки можно купить на улицах Батурина, Василисина, Лескова, Безыменского, Егорова, а также на Владимирском центральном рынке и проспекте строителей.