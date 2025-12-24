Одна моя подруга - ну очень большая любительница посмеяться, около года назад напоролась на такого же хохмоча как и она сама и впервые наверное в жизни не нашлась, что ответить. Не буду расписывать предысторию, слишком нудно, сразу процитирую диалог, который состоялся между моей подругой и человеком, который ответил на ее телефонный звонок (номер она причем набрала неправильно, а нужна ей была некая Любовь Андреевна). Итак: Моя подруга:
- Здравствуйте, мне нужна Любовь.
Приятный мужской голос на другом конце провода:
- Здравствуйте, это я!
- Нет, мне нужна женщина.
- Вы лесбиянка???
