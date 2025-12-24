Новый комплекс позволит жителям сдавать кровь по записи прямо в своём населённом пункте.
Во Владимирской области начал работу первый в России мобильный пункт заготовки крови, построенный специально для региона. Об этом рассказали
«Это важный шаг в развитии донорства и пример импортозамещения», — подчеркнул замгубернатора Владимир Куимов.
За год выездная бригада провела 152 рейса, а мобильный комплекс собрал 2,5 тонны крови из общих 14 тонн, собранных станцией переливания.