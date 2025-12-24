Главный приоритет — социальная сфера.

Во Владимирской области приняли закон о бюджете на 2026–2028 годы. Депутаты Законодательного Собрания — он завершил бюджетный процесс уходящего года.После поправок губернатора Александра Авдеева доходы областного бюджета на 2026 год выросли на 4,5 млрд рублей. Теперь они составляют 124,1 млрд рублей.Главный приоритет — социальная сфера. На нее направят 80,2 млрд рублей (около 60 % всех расходов). Почти четверть бюджета пойдет на школы и детсады: запланированы капремонты, закупка оборудования, обновление пищеблоков и медблоков в детских лагерях.Также увеличат финансирование программы «Земский тренер» (планируется привлечь 15 специалистов). Выделят деньги на капремонт спортшколы олимпийского резерва по боксу во Владимире, создание лыжной трассы в Меленках и проведение всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной.На здравоохранение выделят 20,9 млрд рублей, а на ЖКХ - около 9,2 млрд рублей. В 2026–2027 годах отремонтируют Вокзальную площадь и улицу Вокзальную во Владимире.