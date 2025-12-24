Этот «гоночный» перформанс вызвал бурное обсуждение среди пользователей и не остался незамеченным.

В понедельник, 22 декабря, взорвал видеоролик с водителем автобуса №24. На записи видно, как лихач устроил настоящий дрифт на парковке у гипермаркета «Глобус».«Стоишь на остановке, мерзнешь и думаешь: «Где этот автобус №24?» Так же тот самый №24 на парковке — дрифт», — шутили горожане.Этот «гоночный» перформанс вызвал бурное обсуждение среди пользователей и не остался незамеченным. Видео уже дошло до мэрии и ГАИ. Полицейские начали проверку, так что водителю-шумахеру, похоже, придется объяснить свои трюки не только пассажирам, но и правоохранительным органам.