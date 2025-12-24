Женщина попалась на уловки мошенников.

В Суздале Владимирской области местной жительнице аннулировал два кредитных договора и договор залога автомобиля, которые она оформила под влиянием телефонных мошенников. Общая сумма кредитов составила 720 тысяч рублей, к которым добавились 250 тысяч рублей личных сбережений женщины, также переведенные злоумышленникам.По данным объединенной , мошенники, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств (от Энергосбыта до ФСБ), убедили жертву установить на телефон программу удаленного доступа и оформить кредиты. Все операции по оформлению и переводу денег контролировались преступниками.Несмотря на то, что женщина сама перечислила деньги, суд встал на ее сторону. Судьи подчеркнули, что банки обязаны обеспечить безопасность дистанционных услуг и сохранность средств клиентов. В данном случае банки не предприняли мер, чтобы убедиться в добровольном характере сделок, хотя имели информацию о немедленном снятии крупных сумм и переводе их третьим лицам. Суд постановил, что риски несовершенства банковской системы должны нести сами банки.Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.