Дольщикам ЖК «Поколение» на Северной нашли потенциального инвестора для достройки. Об этом стало известно 23 декабря на заседании в здании областного правительства. На встрече помимо представителей власти присутствовали самые инициативные дольщики, правоохранительные органы и конкурсный управляющий. Вел собрание вице-губернатор по строительству Сергей Волков. Из пресс-релиза Правительства области Потенциальный инвестор найден – ООО «Специализированный застройщик «ВСК».