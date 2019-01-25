Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.Об этом мировую общественность в своем Twitter проинформировала главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. По ее словам, уголовное разбирательство в отношении экс-политика продолжается, и комментировать его он не может.Алекс Салмонд, бывший глава Шотландии и ведущий политического шоу на нашем канале, отпущен после допроса. Уголовное разбирательство продолжается. Комментировать его он не может.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 24 января 2019 г.Ранее сообщалось, что полиция Шотландии арестовала 64-летнего Салмонда, который подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к двум своим бывшим сотрудницам в свою бытность первым министром.Сам он полностью отрицает вину, назвав расследование против себя незаконным, предвзятым и несправедливым.