Внешнеполитическое ведомство США отзывает из Венесуэлы часть американских дипломатов. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть страну.

Внешнеполитическое ведомство США отзывает из Венесуэлы часть американских дипломатов. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть страну.В ответ госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Николас Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения, напоминает ТАСС. В заявлении Госдепартамента США отмечается, что распоряжение покинуть Венесуэлу касается лишь тех дипломатов, деятельность которых не носит срочного характера.Ранее сообщалось, что в минувшую среду в столице Венесуэлы начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. В тот же день лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. О признании Гуаидо в качестве временного главы Венесуэлы объявили США и ряд других стран.