В Vivo рассказали, какими могут стать смартфоны через ближайшую пару-тройку лет. В представлении компании, модели будущего будут комплектоваться сотовым модулем с поддержкой мобильных сетей 5-го поколения, 12 гигабайтами оперативной памяти и сканером отпечатков пальцев, доступным по всей площади экрана, и корпусом без отверстий, швов или разъемов.

В Vivo рассказали, какими могут стать смартфоны через ближайшую пару-тройку лет. В представлении компании, модели будущего будут комплектоваться сотовым модулем с поддержкой мобильных сетей 5-го поколения, 12 гигабайтами оперативной памяти и сканером отпечатков пальцев, доступным по всей площади экрана, и корпусом "без отверстий, швов или разъемов".Эти черты воплощены в Apex 2019 — продолжении одноименного "концептфона", показанного в начале 2018-го. Почти наверняка эта футуристическая модель не поступит в продажу, а послужит основной для последующих устройств, как было в прошлом году с Vivo Nex (читайте наш обзор). Первыми с Apex 2019 смогут ознакомиться посетители выставки Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.Новинка облачена в обтекаемый, бесшовный стеклянный корпус (разработку назвали Super Unibody), лишенный каких-либо портов и физических кнопок. Ни USB-C, ни тем более 3-мм аудиовхода у аппарата нет: заряжается он посредством магнитного коннектора MagPort, который также может использоваться для передачи данных.Дисплей играет роль и динамика (звук передается на поверхность посредством вибрации) и дактилоскопического сканера за счет встроенный сенсоров. Так, пользователь может разблокировать устройство, прикоснувшись почти к любому месту экрана. "Для упрощения процесса разблокировки внедрена функция Fingerprint Light: когда палец пользователя приближается к дисплею, пиксели в предполагаемой точке соприкосновения автоматически подсвечиваются", — сказали в пресс-службе Vivo.”Meizu выпустила смартфон без единого порта читайте такжеВнутри смартфона будущего — процессор Qualcomm Snapdragon 855, 5G-модем Qualcomm X50, 12 ГБ "оперативки" и встроенный накопитль емкостью 256 ГБ. В Vivo говорят, что смогли высвободить на 20% больше пространства внутри корпуса за счет нового способа "укладки" материкинской платы — двухсторонней печатной платы Duplex PCB Design. На задней панели размещена двойная камера, однако её спецификаций в Vivo не предоставили.