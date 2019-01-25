Запечатленные на видео игры ребенка Светланы Зейналовой с собакой возмутили подписчиков. Телеведущую предупредили, что такие занятия таят в себе угрозу.

Запечатленные на видео игры ребенка Светланы Зейналовой ссобакой возмутили подписчиков. Телеведущую предупредили, что такие занятия таятв себе угрозу.Младшая дочь телеведущей Светланы Зейналовой в мае отметитсвой первый день рождения. Малышка любит проводить время в играх с другим членомсемьи – собакой.Игры и "обнимашки" ребенка с четвероногим любимцемЗейналова засняла на видео, которое выложила в своем микроблоге. Маму этозрелище приводит в восторг."Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей —никто. Полная антисанитария и полная любовь навсегда! Сейчас Мамы закидают менякамнями, но только так можно научить любить животных", – подписалаСветлана выложенный в Instagram ролик (здесь идалее офография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Не все подписчики разделили умиление 41-летней телеведущей."У собак тоже бывают депрессии возьмет и цапнет", – пишуткомментаторы. Один из подписчиков рассказал о том, как собака знакомых оставилашрам на лице ребенка, после чего девочке пришлось пережить несколькокосметических операций.Однако большая часть подписчиков поддержала. "Дану какая антисанитария, это ж домашний песина)) он еще и трапезой поделитьсяможет. Это так здорово", "Иммунитет у ребенка будет крепче", "Какговорит моя самая любимая кожная детская врач – От собак и кошек детямпередается только доброта и лишай, но он легко лечится", – делятсявпечатлениями комментаторы под постом Зейналовой.