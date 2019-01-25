Запечатленные на видео игры ребенка Светланы Зейналовой с
собакой возмутили подписчиков. Телеведущую предупредили, что такие занятия таят
в себе угрозу.
Запечатленные на видео игры ребенка Светланы Зейналовой с
собакой возмутили подписчиков. Телеведущую предупредили, что такие занятия таят
в себе угрозу.
Младшая дочь телеведущей Светланы Зейналовой в мае отметит
свой первый день рождения. Малышка любит проводить время в играх с другим членом
семьи – собакой.
Игры и "обнимашки" ребенка с четвероногим любимцем
Зейналова засняла на видео, которое выложила в своем микроблоге. Маму это
зрелище приводит в восторг.
"Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей —
никто. Полная антисанитария и полная любовь навсегда! Сейчас Мамы закидают меня
камнями, но только так можно научить любить животных", – подписала
Светлана выложенный в Instagram ролик (здесь и
далее офография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Не все подписчики разделили умиление 41-летней телеведущей.
"У собак тоже бывают депрессии возьмет и цапнет", – пишут
комментаторы. Один из подписчиков рассказал о том, как собака знакомых оставила
шрам на лице ребенка, после чего девочке пришлось пережить несколько
косметических операций.
Однако большая часть подписчиков поддержала. "Да
ну какая антисанитария, это ж домашний песина)) он еще и трапезой поделиться
может. Это так здорово", "Иммунитет у ребенка будет крепче", "Как
говорит моя самая любимая кожная детская врач – От собак и кошек детям
передается только доброта и лишай, но он легко лечится", – делятся
впечатлениями комментаторы под постом Зейналовой.