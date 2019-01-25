Компания Apple на этой неделе сократила свыше 200 инженеров, занятых над проектом умного автомобиля Project Titan. Как сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники, одна часть сотрудников была уволена, другая — перераспределена на другие проекты.

Компания Apple на этой неделе сократила свыше 200 инженеров, занятых над проектом "умного" автомобиля Project Titan. Как сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники, одна часть сотрудников была уволена, другая — перераспределена на другие проекты.В Apple подтвердили факт сокращений, подчеркнув при этом, что по-прежнему видят "огромные перспективы в автономных ситемах". "Поскольку команда сфокусирована на нескольких ключевых областях в 2019 году, некоторые группы были переключены на проекты в других отделях компании, где они будут помогать в разработке систем машинного обучения и поддерживать другие инициативы во всей Apple", — сказали телеканалу в пресс-службе.Apple долгое время развивала проект самоходной машины Project Titan, однако в 2016 году, когда его возглавил бывший глава по "железу" Боб Мэнсфилд, компания сместила фокус с разработки и выпуска собственного электрокара на создание технологий для "умных" автомобилей. Перед тайным проектом была поставлена новая задача — разработать систему автопилота для "умных" машин, а не полноценное электрическое транспортное средство.∎Waymo построит фабрику по превращению "неумных" машин в автономные читайте такжеЛетом прошлого года в Apple вернулся Даг Филд, ранее курировавший производство самого дешевого электрокара Tesla Model 3. Тот факт, что экс-глава по компьютерам Mac воссоединился со своим коллегой Мэнсфилдом, говорит в пользу того, что компания решила вернуться к первональному плану и выпустить собственный "аймобиль", а крупные сокращения связывают с желанием Мэнсфилда и Филда реструктурировать проект.