Проект был признан лучшей рекламной кампанией

Проект был признан лучшей рекламной кампаниейРекламная кампания ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ «В своем доме можно все» стала победителем ХII Ежегодной в номинации «Креатив года». Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.В рамках кампании было разработано 4 видеоролика, в которых обыгрываются различные ситуации из жизни молодой пары в съемной квартире. Роль хозяйки квартиры исполнила актриса театра и кино Юлия Сулес, известная ролями в рейтинговых молодежных комедийных сериалах и шоу.Журнал The Retail Finance учредил премию в 2007 году. Ее цель – отметить лучшие практики и значимые достижения в розничном бизнесе. В этом году шорт-лист сформировали 75 номинантов.Смотрите видеоролики «В своем доме можно все» на Банка УРАЛСИБ.