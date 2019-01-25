Их владельцы игнорируют дорожные знаки

Их владельцы игнорируют дорожные знакиВо Владимире активно убирают снег и наледь с дорог и тротуаров. По утрам для расчистки улиц города выезжают 77 рабочих ручной уборки и 56 единиц коммунальной техники. Рабочие уделяют время не только центральным улицам, но и отдаленным районам.Уборочные бригады стараются работать на совесть, однако их работе мешают брошенные вдоль обочин автомобили. Причём, их владельцы игнорируют дорожные знаки, запрещающие стоянку. Один из ярких примеров - эвакуатор, ржавеющий на улице Усти-на-Лабе. По иронии судьбы, грузовик, который когда-то использовали для эвакуации автомобилей, теперь придётся эвакуировать.МКУ «ЦУГД» убедительно просит водителей не парковать автомобили с нарушением правил дорожного движения - в частности, в зоне действия знаков, запрещающих стоянку. И напоминает жителям телефоны «горячей линии» по качеству зимней уборки: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно).