В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В четверг борьбу вступили мужчины, которые показали свои короткие программы. Лидерство захватили россияне Михаил Коляда и Александр Самарин, которые заняли первое и второе места соответственно.
В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В четверг борьбу вступили мужчины, которые показали свои короткие программы. Лидерство захватили россияне Михаил Коляда и Александр Самарин, которые заняли первое и второе места соответственно.
Коляда получил от судей за свое выступление 100,49 балла, Самарин оценили на 91,97. Только третье место после короткого проката занимает шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес (91,84). Еще один российский фигурист Максим Ковтун (87,70) располагается на пятой строчке.
Произвольную программу в рамках турнира в Минске мужчины покажут 26 января.