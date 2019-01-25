Футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время объявит о покупке норвежского защитника Стремсгодсета Якоба Глеснеса. Стороны пришли к компромиссу по переходу 24-летнего футболиста молодежной сборной Норвегии в стан красно-синих.

Футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время объявит о покупке норвежского защитника "Стремсгодсета" Якоба Глеснеса. Стороны пришли к компромиссу по переходу 24-летнего футболиста молодежной сборной Норвегии в стан красно-синих.По информации Чемпионат.com, за Глеснеса ЦСКА готов заплатить "солидную сумму". В 2016 году норвежский защитник перешел из "Сарпсборга" в "Стремсгодсет" за 350 тысяч евро. Сейчас его цена заметно выросла.В прошлом сезоне Глеснес провел 30 матчей в чемпионате Норвегии, забив один мяч. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.