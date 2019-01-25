В швейцарском Давосе завершился третий день Всемирного экономического форума. О российской экономике говорили на отдельной сессии в Русском доме, а также деловом завтраке Сбербанка. В мероприятии традиционно приняли участие крупные бизнесмены и эксперты.

В швейцарском Давосе завершился третий день Всемирного экономического форума. О российской экономике говорили на отдельной сессии в Русском доме, а также деловом завтраке Сбербанка. В мероприятии традиционно приняли участие крупные бизнесмены и эксперты.Сейчас уже сложно представить Единую Европу, которая возвращается в старые границы. А современное поколение европейцев, кажется, вообще забыло, что такое путешествовать с визами. Вот этот пример глобализации здесь в Давосе назвали "медом". Но с другой стороны есть пчелы, которые могут жалить. Но что если пчелы не те, а термин "глобализация" уходит в прошлое?Такую метафору предложил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на деловом завтраке Сбербанка. В этом году тема мероприятия — "Бизнес в эпоху ДЕ-глобализации". Крупнейшие экономики все меньше придерживаются свободного рынка, а из-за торговой войны Вашингтона и Пекина уже считают потери.Может обрасти границей и Северная Ирландия с Республикой Ирландия. Так будет, если Лондон не согласует сделку Брекзит с Брюсселем и покинет ЕС 29 марта без договоренностей. С другой стороны — и политики, и крупный бизнес понимают, что именно торговля вывела миллионы людей из нищеты.Давос-2019 прошел, что называется, налегке. То есть, без громких политических заявлений. А — как это принято было многие годы — бизнес собирается на частных встречах. Таких у Германа Грефа было здесь больше 50. Планы на следующие годы не меняются: руководитель форума Клаус Шваб позвал Россию в максимальном составе.