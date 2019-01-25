Теперь ему грозит до 3-х лет лишения свободы

Теперь ему грозит до 3-х лет лишения свободыВ Вязниковском районе местного жителя подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Участковый уполномоченный полиции выяснил, что 46-летний мужчина с 31 октября прошлого года по 11 января текущего года осуществил фиктивную регистрацию граждан из ближнего зарубежья в своем частном доме.Мужчина, не собираясь предоставлять жильё, направил в территориальный отдел по вопросам миграции 20 уведомлений. В каждом случае мужчина получал от иностранца 1000 рублей.В полиции напоминают, что фиктивная постановка на учёт - преступление, влекущее наказание до 3-х лет лишения свободы.