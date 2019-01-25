Звезда сериала Реальные пацаны Антон Богданов признается, что в его жизни больше нет места для серьезных отношений. После предательства бывшей жены заводить романы с продолжением он больше не хочет.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов признается,что в его жизни больше нет места для серьезных отношений. После предательствабывшей жены заводить романы с продолжением он больше не хочет.Антон Богданов учился в Пермском институте культуры, когдавместе с лучшими друзьями Станиславом Тляшевым и Владимиром Селивановым онпрошел кастинг в Comedy club. Трио под названием Sex Pistols моментально обрелопопулярность – молодые люди выступали на всех крупных мероприятиях города. После были съемки в многосерийном фильме "Реальные пацаны".Антон женился на своей давней возлюбленной Полине. До бракапара жила вместе восемь лет. Девушка подарила артисту сына Демьяна.С ростом популярности ситкома напряжениемежду возлюбленными нарастало. Пока Богданов находился на работе, его жена закрутилароман с его лучшим другом."Полина видела меня редко. Мы порой ездили на гастроли на1,5 месяца. Ну и случались измены, конечно. Она оставалась одна с маленькимребенком в съемной квартире. И произошел классический случай: она полюбиладругого, моего друга Стаса Тляшева. Как вот было пережить предательство сразудвух любимых людей? Полина сама рассказала мне во время ссоры о том, что у нееуже есть Стас. Года два мы ругались, пытались прощать измены… Но все уже шло кразрыву", – поведал актер.В 2014 году Полина ушла от актера и переехала к любовнику. Вскоредевушка забеременела. Ситуация осложнялась тем, что Богданову и Тляшевуприходилось вместе работать на съемках "Реальных пацанов"."Первое время друг другу даже руки не жали. Но мы жеработали вместе. Потом договорились. Они официально оформили брак, мы сталимудреть и поняли, что надо всем повзрослеть, потому что Демьян и уже сталчто-то понимать. Мы теперь молодцы", – рассказала знаменитость в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".В итоге Богданову удалось договориться с бывшей женой. Девушкаразрешила ему забрать их общего сына в Москву, теперь мальчик живет с отцом.Звезда признается, что главное в его жизни – это ребенок и работа.