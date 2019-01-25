Их поймали в лесополосе с наркотиками в кармане

Их поймали в лесополосе с наркотиками в карманеВ середине января этого года в лесу у одного из коттеджных посёлков полицейские задержали 26-и и 28-летних владимирцев. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.С собой у мужчин были свертки с содержимым разной консистенции и цвета. Во время обыска в квартире одного из подозреваемых правоохранители нашли приборы для взвешивания, упаковочные материалы, блокноты с указанием адресов и координат.Экспертиза показала, что в свертках находилось 50 граммов гашиша и 12,7 граммов мефедрона. Мужчины планировали разложить наркотики по «тайникам-закладкам».Теперь владимирцам грозит от 10-ти до 20-ти лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей.