Однако свою вину не признал

Однако свою вину не призналВ Гусь-Хрустальном бывшего генерального директора ОАО «Армагус» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.С конца 2005 по начало 2012 года он возглавлял предприятие, где проектируют, производят и поставляют трубопроводную арматуру.Нарушая закон, руководитель акционерного общества вёл фиктивную документацию. Он включал искажённые сведения по налогу. Общая сумма ущерба, причинённого государству, превысила 46 миллионов рублей.Обвиняемый свою вину не признал. А новое руководство завода добровольно перечислили в бюджет всю сумму.Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора направлено в суд.