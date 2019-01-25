Елена Малышева пригласила врачей центральной больницы
Ноябрьска на съемки программы Жить Здорово! для Первого
канала. Медики приняли роды у женщины, которая находилась в коме, спасли
мать и младенца.
Елена Малышева пригласила врачей центральной больницы
Ноябрьска на съемки программы "Жить Здорово!" для "Первого
канала". Медики приняли роды у женщины, которая находилась в коме, спасли
мать и младенца.
В начале декабря 2018 года семья из поселка Пурпе в Ямало-Ненецком
автономном округе была госпитализирована с подозрением на ботулизм. По словам
Малышевой, глава семьи в результате происшествия скончался.
Среди отравившихся была беременная женщина. Пока она
находилась в коме, ей сделали кесарево сечение, малыш остался жив. Пострадавшие
лечились в Губкинском, роженица с малышом были доставлены в Ноябрьск. Состояние
новорожденного врачи оценили как тяжелое. Было принято решение отправить
младенца в Московский научный медицинский исследовательский центр здоровья
детей.
25 января, анонсируя программу, Елена в своем микроблоге
показала жительницу Ямала, которая родила малыша. А также медиков, которые
спасали жизни женщины и ребенка.
"Сегодня мы сняли потрясающую программу. Эта женщина
была беременна, отравилась, заболела ботулизмом и фактически умерла. Но ее роды
разрешили вот эти красавцы-доктора. Ребенка извлекли с помощью кесарева сечения",
– рассказала .
Елена Малышева призналась, что эта история потрясла ее до
глубины души. Главное, что у сказки счастливый конец, заключила Малышева.