Елена Малышева пригласила врачей центральной больницы Ноябрьска на съемки программы Жить Здорово! для Первого канала. Медики приняли роды у женщины, которая находилась в коме, спасли мать и младенца.

Елена Малышева пригласила врачей центральной больницыНоябрьска на съемки программы "Жить Здорово!" для "Первогоканала". Медики приняли роды у женщины, которая находилась в коме, спаслимать и младенца.В начале декабря 2018 года семья из поселка Пурпе в Ямало-Ненецкомавтономном округе была госпитализирована с подозрением на ботулизм. По словамМалышевой, глава семьи в результате происшествия скончался.Среди отравившихся была беременная женщина. Пока онанаходилась в коме, ей сделали кесарево сечение, малыш остался жив. Пострадавшиелечились в Губкинском, роженица с малышом были доставлены в Ноябрьск. Состояниеноворожденного врачи оценили как тяжелое. Было принято решение отправитьмладенца в Московский научный медицинский исследовательский центр здоровьядетей.25 января, анонсируя программу, Елена в своем микроблогепоказала жительницу Ямала, которая родила малыша. А также медиков, которыеспасали жизни женщины и ребенка."Сегодня мы сняли потрясающую программу. Эта женщинабыла беременна, отравилась, заболела ботулизмом и фактически умерла. Но ее родыразрешили вот эти красавцы-доктора. Ребенка извлекли с помощью кесарева сечения",– рассказала .Елена Малышева призналась, что эта история потрясла ее доглубины души. Главное, что у сказки счастливый конец, заключила Малышева.