Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова успешно избавляется от лишних килограммов. Вернувшаяся из отпуска звезда поразила поклонников осиной талией.

Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова успешноизбавляется от лишних килограммов. Вернувшаяся из отпуска звезда поразилапоклонников осиной талией.Новогодние праздники, не в пример другим звездамотечественного шоу-бизнеса, Стриженова провела с пользой. В борьбе с лишними килограммамиперерывов быть не может. И телеведущая продемонстрировала поклонникам результатсвоих трудов.Фанаты в шоке... Осиная талия Стриженовой привела их ввосторг. "Как похудела! Просто красавица!", "Фигура – бомба!","Вот это сила воли! Молодец", – восхищаются подписчики.Екатерина Стриженова не делает секрета из того, как ейудалось достичь столь потрясающих результатов. Актриса призналась, чтопоследние четыре месяца соблюдает кетодиету. Это почти полный отказ отуглеводов и употребление большого количества жиров – а также постоянныетренировки.признавалась, что она человек, далекий от спорта– так что в свои силы не верила. Однако постепенно телеведущая втянулась – иуже с нетерпением ожидает возвращения из отпуска своего тренера, чтобыпродолжить работу.А поклонники уже сейчас осыпают звездукомплиментами. И с нетерпением ждут лета, когда Стриженова будет хвастатьсяроскошной фигурой в купальнике, пишет "7Дней".