Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова успешно
избавляется от лишних килограммов. Вернувшаяся из отпуска звезда поразила
поклонников осиной талией.
Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова успешно
избавляется от лишних килограммов. Вернувшаяся из отпуска звезда поразила
поклонников осиной талией.
Новогодние праздники, не в пример другим звездам
отечественного шоу-бизнеса, Стриженова провела с пользой. В борьбе с лишними килограммами
перерывов быть не может. И телеведущая продемонстрировала поклонникам результат
своих трудов.
Фанаты в шоке... Осиная талия Стриженовой привела их в
восторг. "Как похудела! Просто красавица!", "Фигура – бомба!",
"Вот это сила воли! Молодец", – восхищаются подписчики.
Екатерина Стриженова не делает секрета из того, как ей
удалось достичь столь потрясающих результатов. Актриса призналась, что
последние четыре месяца соблюдает кетодиету. Это почти полный отказ от
углеводов и употребление большого количества жиров – а также постоянные
тренировки.
признавалась, что она человек, далекий от спорта
– так что в свои силы не верила. Однако постепенно телеведущая втянулась – и
уже с нетерпением ожидает возвращения из отпуска своего тренера, чтобы
продолжить работу.
А поклонники уже сейчас осыпают звезду
комплиментами. И с нетерпением ждут лета, когда Стриженова будет хвастаться
роскошной фигурой в купальнике, пишет "7Дней".