Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат произвольной программы на чемпионате Европы в Минске. По его мнению, за исключением одной ошибки российский дуэт смотрелся неплохо.

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат произвольной программы на чемпионате Европы в Минске. По его мнению, за исключением одной ошибки российский дуэт смотрелся неплохо."В целом по программе мы хорошо отработали – прекрасно сделали первый прыжок, два выброса... На чемпионат мира мы будем готовиться так же сильно, так же усердно, будем работать больше", – цитирует Морозова ТАСС.Также он отметил, что российская пара совершила по одной ошибке в короткой и произвольной программах, которые не позволили завоевать золотые медали.Напомним, что Тарасова и Морозов стали серебряными призерами чемпионата Европы.