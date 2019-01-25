Руководство французского футбольного клуба Монако приняло решение временно отстранить Тьерри Анри от исполнения обязанностей главного тренера первой командой. Об этом сообщила пресс-служба монегасков.

Руководство французского футбольного клуба "Монако" приняло решение временно отстранить Тьерри Анри от исполнения обязанностей главного тренера первой командой. Об этом сообщила пресс-служба монегасков.В ближайшее время тренировать "Монако" будет помощник Анри Франк Пасси. Окончательное решение по французскому специалисту пока еще не принято.Ранее стало известно о возможном возвращении в клуб португальца Леонарду Жардима, которого как раз и поменял на посту главного тренера "красно-белых" Анри. Напомним, что в настоящий момент "Монако" идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 15 очков после 21 игры.