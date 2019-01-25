Популярная российская актриса в последнее время все чаще стала сталкиваться с критикой недоброжелателей. На все негативные комментарии Кристина Асмус решила ответить с юмором.

Популярная российская актриса в последнее время все чаще стала сталкиваться с критикой недоброжелателей. На все негативные комментарии Кристина Асмус решила ответить с юмором.Звезда опубликовала откровенную фотографию, на которой она позирует только в нижней части купальника. Причем зрители видят только ее спину. Пост сопроводила большимколичеством хештегов, в которых привела самые распространенные комментарии хейтеров."#думалавыумнее,#итытудаже,#тыжматьтвоюмать,#дешевыйпиар, #айяйяйкакнестыдно, #развратпозорвульгарщина,#чтодумаетбульдог,#чтоскажетдочь,#варяуженета, #овременаонравы,#отписка,#большенечемудивить, #остановитееектонибудь,#теперьвваснетизюминки",#гдемуж", – написала она.Пользователи остались довольны шуткой актрисы. "Прекрасновыглядишь!", "Кто за то, чтобы Кристина пообещала нам выставлять подобные фотоминимум раз в неделю", "Вы классная! Мне так нравится, что вы с юмором ко всемуподходите, особенно ваши хештеги", "Красавица", "Хештеги – огонь!", "Первый разв жизни прочитала все хештеги", "Не знаю, что круче. Фигура? Купальник?Хештеги!", "Теперь всем нечего писать, Кристина. Красавица!", – написали они. Один из подписчиков заявил, что все "хештеги написал писал еесупруг", на что артистка ответила в ироничной манере. "Ах, да, такой хештег забыла",– отметила она.Напомним, поводом для скандала стал снимок, который опубликовала несколько дней назад. На фотографии звезда запечатлена в черном боди. Пользователи, привыкшие видеть ее в более скромных нарядах, тут же осудили поступок актрисы и сравнили ее со знаменитостями, которые публикуют интимные фото дляпривлечения внимания.