Популярная российская актриса в последнее время все чаще стала сталкиваться с критикой недоброжелателей. На все негативные комментарии Кристина Асмус решила ответить с юмором.
Популярная российская актриса в последнее время все чаще стала сталкиваться с критикой недоброжелателей. На все негативные комментарии Кристина Асмус решила ответить с юмором.
Звезда опубликовала откровенную фотографию, на которой она позирует только в нижней части купальника. Причем зрители видят только ее спину. Пост сопроводила большим
количеством хештегов, в которых привела самые распространенные комментарии хейтеров.
"#думалавыумнее,
#итытудаже,
#тыжматьтвоюмать,
#дешевыйпиар, #айяйяйкакнестыдно, #развратпозорвульгарщина,
#чтодумаетбульдог,
#чтоскажетдочь,
#варяуженета, #овременаонравы,
#отписка,
#большенечемудивить, #остановитееектонибудь,
#теперьвваснетизюминки",#гдемуж", – написала она.
Пользователи остались довольны шуткой актрисы. "Прекрасно
выглядишь!", "Кто за то, чтобы Кристина пообещала нам выставлять подобные фото
минимум раз в неделю", "Вы классная! Мне так нравится, что вы с юмором ко всему
подходите, особенно ваши хештеги", "Красавица", "Хештеги – огонь!", "Первый раз
в жизни прочитала все хештеги", "Не знаю, что круче. Фигура? Купальник?
Хештеги!", "Теперь всем нечего писать, Кристина. Красавица!", – написали они. Один из подписчиков заявил, что все "хештеги написал писал ее
супруг", на что артистка ответила в ироничной манере. "Ах, да, такой хештег забыла",
– отметила она.
Напомним, поводом для скандала стал снимок, который опубликовала несколько дней назад. На фотографии звезда запечатлена в черном боди. Пользователи, привыкшие видеть ее в более скромных нарядах, тут же осудили поступок актрисы и сравнили ее со знаменитостями, которые публикуют интимные фото для
привлечения внимания.