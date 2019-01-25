Если оценивать предвыборный пейзаж на Украине, то без смеха
смотреть на кандидатов в президенты, вряд ли получится. Компания подобралась пестрая
и интересная.
Если оценивать предвыборный пейзаж на Украине, то без смеха
смотреть на кандидатов в президенты, вряд ли получится. Компания подобралась пестрая
и интересная.
Лидер рейтинга – , она же – оранжевая принцесса
и женщина с косой. На пост президента выдвигает свою кандидатуру в третий раз и
сейчас у нее есть все шансы стать главой государства, ее поддерживают около 23%
населения.
За что же любят Юлию Владимировну? Главная причина – ореол мученицы,
который она сама себе очень удачно создала, находясь в колонии по делу о превышении власти и
служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.
Вроде бы и
посидела недолго (меньше трех лет из семи положенных), но зато как умело
изображала из себя больную и немощную заключенную. Во время визитов
правозащитников изображала из себя лежачую больную, а в перерывах между ними
делала зарядку и расхаживала по камере в модной обуви на каблуках.
Даже
при освобождении в 2014 году выступила на майдане в инвалидной
коляске, пробив слезу у сотен тысяч соотечественников. Правда, через несколько
дней была замечена на лабутенах и вполне себе здоровая.
К
слову сказать, именно на газовых контрактах неплохо заработала. Если
верить экс-депутату Верховной Рады Григорию Омельченко, то вместе с бывшим
премьером Павлом Лазаренко оранжевая принцесса придумала схему выведения
полученных за российский газ денег за границу на свои офшорные счета. Миллиард
долларов – именно на столько обули украинский бюджет Тимошенко и Лазаренко.
Второй
по популярности кандидат в президенты – . Актер, кавээнщик,
шоумен и по совместительству ярый русофоб. Его поддерживает от 14% до 16% населения Украины. Известно, что в мире
существуют примеры, когда артисты за счет своей популярности поднимались на
вершины власти. Взять хотя бы президента США Рональда Рейгана или губернатора
Алтайского края Михаила Евдокимова. Вполне возможно, что и станет вдруг президентом Украины. Во
всяком случае, эксперты не исключают, что он поборется во втором туре с Юлией
Тимошенко.
Когда-то
господин был частым гостем в России и даже, если верить журналистам,
скрывался здесь от призыва в армию прямо на съемочной площадке. Сейчас он
продолжает сниматься у российских режиссеров, но уже без визитов к нам, а в
перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью нашу страну. Известен
шоумен и тем, что не раз оказывал финансовую поддержку националистам, участвующим в войне на юго-востоке Украины.
Есть
в компании кандидатов на пост президента еще один очень интересный персонаж – лидер
"Радикальной партии" . Уровень его поддержки – коло 10%. На
выборах 2014 года он взял "бронзу", набрав 8,32% голосов избирателей.
В
багаже три судимости, множество гомосексуальных связей, воюющие с украинской
армией родственники-ополченцы, сони публичных скандалов и эпатажное поведение.
Собственно на всем этом он и заработал себе рейтинг у маргиналной части
населения.
Остальные
три десятка кандидатов на пост президента Украины даже не стоят упоминания, так
как их рейтинги колеблются в границах статистической погрешности. Но есть еще
один человек, который пока что не объявил об участии в предвыборной гонке –
действующий глава государства .
В соцопросах
он стабильно держится на третьем месте (около 14% поддержки) и тут есть некая
интрига. Если вдруг опередит артиста Зеленского и выйдет во второй
тур, то у него появятся шанс сохранить президентское кресло. Впрочем, стоит
отметить, что выбирать президента Украины будут, скорее всего, в Вашингтоне,
так как за пять лет украинский режим доказал, что умеет неплохо плясать под
заокеанскую дудку.