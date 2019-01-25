Если оценивать предвыборный пейзаж на Украине, то без смеха смотреть на кандидатов в президенты, вряд ли получится. Компания подобралась пестрая и интересная.

Если оценивать предвыборный пейзаж на Украине, то без смехасмотреть на кандидатов в президенты, вряд ли получится. Компания подобралась пестраяи интересная.Лидер рейтинга – , она же – оранжевая принцессаи женщина с косой. На пост президента выдвигает свою кандидатуру в третий раз исейчас у нее есть все шансы стать главой государства, ее поддерживают около 23%населения.За что же любят Юлию Владимировну? Главная причина – ореол мученицы,который она сама себе очень удачно создала, находясь в колонии по делу о превышении власти ислужебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.Вроде бы ипосидела недолго (меньше трех лет из семи положенных), но зато как умелоизображала из себя больную и немощную заключенную. Во время визитовправозащитников изображала из себя лежачую больную, а в перерывах между нимиделала зарядку и расхаживала по камере в модной обуви на каблуках.Дажепри освобождении в 2014 году выступила на майдане в инвалиднойколяске, пробив слезу у сотен тысяч соотечественников. Правда, через несколькодней была замечена на лабутенах и вполне себе здоровая.слову сказать, именно на газовых контрактах неплохо заработала. Есливерить экс-депутату Верховной Рады Григорию Омельченко, то вместе с бывшимпремьером Павлом Лазаренко оранжевая принцесса придумала схему выведенияполученных за российский газ денег за границу на свои офшорные счета. Миллиарддолларов – именно на столько обули украинский бюджет Тимошенко и Лазаренко.Второйпо популярности кандидат в президенты – . Актер, кавээнщик,шоумен и по совместительству ярый русофоб. Его поддерживает от 14% до 16% населения Украины. Известно, что в миресуществуют примеры, когда артисты за счет своей популярности поднимались навершины власти. Взять хотя бы президента США Рональда Рейгана или губернатораАлтайского края Михаила Евдокимова. Вполне возможно, что и станет вдруг президентом Украины. Вовсяком случае, эксперты не исключают, что он поборется во втором туре с ЮлиейТимошенко.Когда-тогосподин был частым гостем в России и даже, если верить журналистам,скрывался здесь от призыва в армию прямо на съемочной площадке. Сейчас онпродолжает сниматься у российских режиссеров, но уже без визитов к нам, а вперерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью нашу страну. Известеншоумен и тем, что не раз оказывал финансовую поддержку националистам, участвующим в войне на юго-востоке Украины.Естьв компании кандидатов на пост президента еще один очень интересный персонаж – лидер"Радикальной партии" . Уровень его поддержки – коло 10%. Навыборах 2014 года он взял "бронзу", набрав 8,32% голосов избирателей.багаже три судимости, множество гомосексуальных связей, воюющие с украинскойармией родственники-ополченцы, сони публичных скандалов и эпатажное поведение.Собственно на всем этом он и заработал себе рейтинг у маргиналной частинаселения.Остальныетри десятка кандидатов на пост президента Украины даже не стоят упоминания, таккак их рейтинги колеблются в границах статистической погрешности. Но есть ещеодин человек, который пока что не объявил об участии в предвыборной гонке –действующий глава государства .В соцопросахон стабильно держится на третьем месте (около 14% поддержки) и тут есть некаяинтрига. Если вдруг опередит артиста Зеленского и выйдет во второйтур, то у него появятся шанс сохранить президентское кресло. Впрочем, стоитотметить, что выбирать президента Украины будут, скорее всего, в Вашингтоне,так как за пять лет украинский режим доказал, что умеет неплохо плясать подзаокеанскую дудку.