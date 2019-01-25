Он написал заявление с 25 января

Он написал заявление с 25 январяСтало известно, что глава Киржачского районе Сергей Колесников уходит в добровольную отставку. Об этом он сообщил на заседании Совета народных депутатов, сообщают наши коллеги из местной газеты «Красное знамя». Кроме того, он попросил снять с него все полномочия депутата районного совета.Местные депутаты и работники администрации пришли проводить Сергея Николаевича, а также поблагодарить за слаженную и результативную работу. Народные избранники выразили искреннее сожаление, что Колесников решил уйти.До выборов нового состава Совета народных депутатов Киржачского района на должность замещающего главу Киржачского района назначили председателя районного Совета — Александра Лукина.