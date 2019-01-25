Сборная Ирана добилась победы над командной Китая в четвертьфинальном матче Кубка Азии по футболу, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча завершилась разгромом китайцев со счетом 3:0. Один из мячей забил нападающий казанского Рубина Сердар Азмун.

Сборная Ирана добилась победы над командной Китая в четвертьфинальном матче Кубка Азии по футболу, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча завершилась разгромом китайцев со счетом 3:0. Один из мячей забил нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун.Этот гол для него стал уже четвертым на турнире. Помимо Амзуна за иранцев отличились Мехди Тереми и Карим Ансарифард.الصين 0 إيران 2| هدف ثاني لـ إيران عن طريق سردار ازمون في الدقيقة 31pic.twitter.com/UhGSQUExzE#الصين_إيران#معا_لانجاح_الحدث#سوشيال_اسيا#كأس_آسيا_2019#كأس_آسيا2019 #الإمارات#AsianCup2019— المدار الرياضي (@uaemadar) 24 января 2019 г.В полуфинале Кубка Азии сборная Ирана сразится с японскими футболистами, ранее обыгравшими команду Вьетнама со счетом 1:0.