Прибывшими сотрудниками полиции было установлено,что пандус, установленный на лестнице в подъезде дома исправен...

23 января в ОМВД по району Лефортово г. Москвы на службу 02 поступило сообщение, что оторван пандус в подъезде дома.По указанному в обращении адресу выехали сотрудники полиции, которыми по прибытии было установлено, что пандус, установленный на лестнице в подъезде дома исправен.Так же было установлено, что неизвестным лицом был демонтирован дополнительный самодельный элемент порога, смягчающий ход детской и инвалидной колясок. Эта конструкция была обнаружена рядом с порогом. Сотрудниками муниципальных служб данная конструкция была возвращена на место.Материал проверки по решению прокуратуры был направлен в Лефортовский межрайонный Следственный отдел СУ ЮВАО ГСУ СК РФ по г.Москве для дальнейшего проведения проверки и принятия решения в соответствии с законом.