Воспоминания в фотографиях, рисунках, рассказах. 27 января в России отмечается 75-летие снятия блокады Ленинграда. Торжественные мероприятия, посвященные этой памятной дате, уже проходят по всей стране. Сегодня в Центре культуры и искусства на Соборной о легендарном самоотверженном подвиге ленинградцев и тех, кто освобождал изможденный фашистами город, рассказывали представители власти и свидетели страшных событий Великой Отечественной войны. На пяти интерактивных площадках рассказали и показали старшеклассникам, что пришлось пережить людям за 900 страшных дней блокады.

Воспоминания в фотографиях, рисунках, рассказах. 27 января в России отмечается 75-летие снятия блокады Ленинграда. Торжественные мероприятия, посвященные этой памятной дате, уже проходят по всей стране. Сегодня в Центре культуры и искусства на Соборной о легендарном самоотверженном подвиге ленинградцев и тех, кто освобождал изможденный фашистами город, рассказывали представители власти и свидетели страшных событий Великой Отечественной войны. На пяти интерактивных площадках рассказали и показали старшеклассникам, что пришлось пережить людям за 900 страшных дней блокады.Аза Завьялова, жительница блокадного Ленинграда: "У соседей ребеночек был маленький, лежал в кровати. И они на него тоже получали пайку хлеба. Он плакал, плакал, плакал и через какое-то время замолчал. Но они его еще долго держали в кроватке, чтобы на него на мертвого получать эту пайку хлеба".Постоянный страх и горе в семьях, каждый день теряющих близких людей. Жительница блокадного Ленинграда Аза Григорьевна Завьялова рассказывает нынешним школьникам, как выживали люди в осажденном фашистами городе. Сейчас даже трудно представить, что пришлось пережить людям за 900 дней страшной блокады. Школьник Арсений Волков, пробуя сухари из черного хлеба, которые были настоящим счастьем для ленинградских детей в военное время, говорит, для него блокадники - настоящий пример мужества и самоотверженности.Арсений Волков, ученик 36 школы: "Герои. Те люди, которые были на блокаде, они все герои. Такие муки вынести не каждому дано. Другие бы свихнулись. А люди держались. Герои".Голодные дети, похоронные процессии и бесконечные авианалеты фашистов. На рисунках блокадницы Лолы Анисимовой детский ужас долгих дней ожидания освобождения Ленинграда. Художница говорит, спустя 75 лет после снятия блокады в памяти до сих пор побеги от бомбежек, 125 граммов хлеба и продуктовые карточки. Когда не было хлеба, люди варили студень из столярного клея и жарили лепешки на машинном масле.Лола Анисимова, жительница блокадного Ленинграда: Провозили по нашей улице Гусева на Серафимовское кладбище покойников. Я вышла на крылечко и кричу: "Мама, мама, смотри, везут кукол." Она говорит, это не куклы. Это обнаженные тела везут на кладбище.Ветеран Великой Отечественной войны Николай Чижов вспоминает, как в далеком 1944-м солдатом прорывал блокаду Ленинграда. Воевать приходилось в тяжелейших условиях, но тогда о трудностях никто не думал. Нужно было освобождать изможденный фашистами город.Николай Чижов, ветеран Великой Отечественной войны: "Очень тяжелая местность. Кругом болота, заросли, лес. А потом немцы очень здорово и крепко укрепили свою оборону. ДОТы, ДЗОТы, колючая проволока. И вот эта лесистая местность, она, конечно, очень тяжело в таких условиях было вести наступление".Накануне 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда для участников тех событий подарки, поздравления, концерт и особые слова благодарности - за то, что несмотря на почетный возраст, находят силы, чтобы рассказывать молодежи живую историю Великой Отечественной войны.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "То, что вы сейчас делаете, то, что вы сейчас несете в школы. То, что вы сейчас обучаете наше подрастающее поколение, это все незабываемо. То, что вы сегодня с нами, для нас это большая честь и гордость. Мы должны вам сказать огромное спасибо. То ,что вы сейчас несете нашему молодому поколению, чтобы никогда не было войны. Чтобы всегда было голубое небо. Спасибо вам за это, и еще раз слова нашей большой, большой благодарности".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Будучи маленькими в блокадном Ленинграде, вы там не только росли и жили. Вы еще и трудились. Вы трудились, вы помогали солдатам, которые ковали победу на фронте. А вы ее ковали в тылу. /Вам всем огромное спасибо. Здоровья, счастья, благополучия дай бог еще не один год".Вместе с подарками и поздравлениями жителям блокадного Ленинграда и участникам его освобождения вручили памятные знаки. Сегодня во Владимире проживают 54 жителя блокадного Ленинграда и 11 участников обороны города на Неве. Тех, кто сегодня по состоянию здоровья не смог приехать на торжественное мероприятие, городские власти пообещали навестить дома.