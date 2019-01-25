В середине января мексиканская модель приняла участие в откровенной фотосессии. Аре Рохас признается, что после публикации снимков она стала получать угрозы от недоброжелателей.

В середине января мексиканская модель приняла участие в откровенной фотосессии. Аре Рохас признается, что после публикации снимков она стала получать угрозы от недоброжелателей.Недавно модель устроила необычную акцию недалеко отстолицы Мексики. Вместе с фотографом она остановилась рядом с заправочной станцией и вышла из автомобиля, после чего разделась на глазах у водителей. Такимнеобычным образом Рохас решила выразить свой протест против насилия в отношении латиноамериканскихженщин.Откровенные снимки Аре позднее разместила на своейстранице в Instagram. Вскореона столкнулась с волной гневных комментариев. Некоторые пользователи дажеугрожали ей жестокой расправой. "Я получила сообщения, в которых женщины желали мне смерти.Они напали на меня и стали критиковать, хотя даже совсем ничего не знали обомне", – поделилась модель. Аре надеялась, что женщины поддержат ее акцию, однако все произошло наоборот.Рохес не ожидала, что XXI веке "обнаженное женское тело будетвызывать больше споров и беспокойства, чем насилие, с которыми людисталкиваются каждый день". "Кажется, будто мы сделали насилие "нормой" в нашемобществе, а нагота больше волнует защитников псевдоморали. В наших школахнеобходимо ввести специальные уроки, на которых молодые поколения будут учиться относиться уважительно друг к другу", – заявила она.Модель добавила, что "испытала облегчение", когдафотограф стал ее снимать. "Я почувствовала свободу и умиротворение, потому чтоникто не трогал меня, никто не говорил мне плохих слов. Они все были удивлены. Ядумаю, они восхищались обнаженным телом", – заключила она.