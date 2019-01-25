В середине января мексиканская модель приняла участие в откровенной фотосессии. Аре Рохас признается, что после публикации снимков она стала получать угрозы от недоброжелателей.
В середине января мексиканская модель приняла участие в откровенной фотосессии. Аре Рохас признается, что после публикации снимков она стала получать угрозы от недоброжелателей.
Недавно модель устроила необычную акцию недалеко от
столицы Мексики. Вместе с фотографом она остановилась рядом с заправочной станцией и вышла из автомобиля, после чего разделась на глазах у водителей. Таким
необычным образом Рохас решила выразить свой протест против насилия в отношении латиноамериканских
женщин.
Откровенные снимки Аре позднее разместила на своей
странице в Instagram. Вскоре
она столкнулась с волной гневных комментариев. Некоторые пользователи даже
угрожали ей жестокой расправой. "Я получила сообщения, в которых женщины желали мне смерти.
Они напали на меня и стали критиковать, хотя даже совсем ничего не знали обо
мне", – поделилась модель. Аре надеялась, что женщины поддержат ее акцию, однако все произошло наоборот.
Рохес не ожидала, что XXI веке "обнаженное женское тело будет
вызывать больше споров и беспокойства, чем насилие, с которыми люди
сталкиваются каждый день". "Кажется, будто мы сделали насилие "нормой" в нашем
обществе, а нагота больше волнует защитников псевдоморали. В наших школах
необходимо ввести специальные уроки, на которых молодые поколения будут учиться относиться уважительно друг к другу", – заявила она.
Модель добавила, что "испытала облегчение", когда
фотограф стал ее снимать. "Я почувствовала свободу и умиротворение, потому что
никто не трогал меня, никто не говорил мне плохих слов. Они все были удивлены. Я
думаю, они восхищались обнаженным телом", – заключила она.