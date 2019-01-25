Анфиса Чехова ищет подлеца, который рассказал прессе о ее якобы переутомлении. Теледива возмущена, что кто-то позволил себе распускать про нее грязные слухи. Судя по всему, звезда забыла, что сама рассказала об этом менее двух недель назад.

Анфиса Чехова ищет подлеца, который рассказал прессе о ееякобы переутомлении. Теледива возмущена, что кто-то позволил себе распускать пронее грязные слухи. Судя по всему, звезда забыла, что сама рассказала об этомменее двух недель назад.В Stories своегоInstagram Чеховаразразилась язвительной отповедью в сторону "Дни.ру". С ехидной улыбочкой звездаотмечала, что ее оговорили, мол, никогда она не жаловалась ни на какие недуги,и все у нее в высшей степени замечательно – именно такой подтекст улавливался вее речи."Тут мне прислали статейку на "Дни.ру" пишут, что болею,тяжело болею. Что-то там, хроническое переутомление свалило меня, я бросаюсь налюдей. Первый вопрос: кто меня сдал? Кто рассказал им правду? Второй вопрос:как лечиться?! Третий вопрос: дайте мне этого журналиста, я на него сорву всесвое хроническое переутомление", – пригрозила растерянная знаменитость.Между тем, в редакции оплеванного Анфисой издания паника. Журналисты спешно собирают планерки, поднимают архивы, судорожно перечитываютвсе посвященные теледиве материалы.Бинго! 15 января 2018 года в соцсетях Чеховой был опубликован пост,в котором Анфиса писала: "Сдала я недавно кровь на анализ, и выяснилось, что показателиКортизола (гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бывыглядеть анализ человека, участвующего в военных действиях🙈😱Не знаю, что за война там идет внутри меня, но очевидно одно, и это уже моедавнее открытие, мне надо больше отдыхать и расслабляться!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Именно эта жалобазнаменитости и легла в основу , в которой, к слову, словосочетание "хроническоепереутомление" ни разу не упоминается.Может быть Чехову обидел , который длянее любезно предоставила ведунья Саона? Но уж тут вообще не может быть претензийк журналистам. Ведь ни один редактор не отвечает за то, что именно ясновидящейшепчут духи, показывают руны или передают через космос карты Таро, высшие силы просто-напросто предостерегают звезду от опасности, не более.