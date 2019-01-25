Анфиса Чехова ищет подлеца, который рассказал прессе о ее
якобы переутомлении. Теледива возмущена, что кто-то позволил себе распускать про
нее грязные слухи. Судя по всему, звезда забыла, что сама рассказала об этом
менее двух недель назад.
Анфиса Чехова ищет подлеца, который рассказал прессе о ее
якобы переутомлении. Теледива возмущена, что кто-то позволил себе распускать про
нее грязные слухи. Судя по всему, звезда забыла, что сама рассказала об этом
менее двух недель назад.
В Stories своего
Instagram Чехова
разразилась язвительной отповедью в сторону "Дни.ру". С ехидной улыбочкой звезда
отмечала, что ее оговорили, мол, никогда она не жаловалась ни на какие недуги,
и все у нее в высшей степени замечательно – именно такой подтекст улавливался в
ее речи.
"Тут мне прислали статейку на "Дни.ру" пишут, что болею,
тяжело болею. Что-то там, хроническое переутомление свалило меня, я бросаюсь на
людей. Первый вопрос: кто меня сдал? Кто рассказал им правду? Второй вопрос:
как лечиться?! Третий вопрос: дайте мне этого журналиста, я на него сорву все
свое хроническое переутомление", – пригрозила растерянная знаменитость.
Между тем, в редакции оплеванного Анфисой издания паника. Журналисты спешно собирают планерки, поднимают архивы, судорожно перечитывают
все посвященные теледиве материалы.
Бинго! 15 января 2018 года в соцсетях Чеховой был опубликован пост,
в котором Анфиса писала: "Сдала я недавно кровь на анализ, и выяснилось, что показатели
Кортизола (гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы
выглядеть анализ человека, участвующего в военных действиях🙈😱
Не знаю, что за война там идет внутри меня, но очевидно одно, и это уже мое
давнее открытие, мне надо больше отдыхать и расслабляться!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
". Именно эта жалоба
знаменитости и легла в основу , в которой, к слову, словосочетание "хроническое
переутомление" ни разу не упоминается.
Может быть Чехову обидел , который для
нее любезно предоставила ведунья Саона? Но уж тут вообще не может быть претензий
к журналистам. Ведь ни один редактор не отвечает за то, что именно ясновидящей
шепчут духи, показывают руны или передают через космос карты Таро, высшие силы просто-напросто предостерегают звезду от опасности, не более.