Катю Лель похитили пришельцы. О фантастическом инциденте, который произошел 28 лет назад, певица рассказала журналистам.

Катю Лель похитили пришельцы. О фантастическоминциденте, который произошел 28 лет назад, певица рассказала журналистам.Катя Лель отделалась потерей нескольких зубов. По словампевицы, их забрали представители иной цивилизации.Артистка заявила, что была на корабле пришельцев, общалась сними и знает, как они выглядят. При необходимости даже сможет составитьфоторобот, пишет телеграм-канал Super.Шокирующее признание КатяЛель сделала в эфире "Нового радио". Телеграм-канал сохранил запись.Сама артистка пока свое признание никак не комментирует.Недавно артистка признавалась, что в первые годы на эстраде работала на износ. Певица рассказывала, что раньше давали по несколько концертов в день. 20-летняя Катя тогда работала с Лещенко. "Вижу, как Лев Валерьянович выходит на сцену: не важно, спал – не спал, ел – не ел, заболел – не заболел! Всегда достойно выглядит, такой красавец, уважителен к людям", – рассказала Катя Лель.Певица также вспомнила, как в 1996 году, проснувшись в одном из городов за границей, не могла понять, где она находится. призналась, что порой с трудом могла вспомнить номер своего домашнего телефона.