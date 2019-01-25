Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко развеселил публику в Давосе. Ему с трудом далось слово цифровизация.

Бывший чемпионмира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко развеселил публику в Давосе. Ему струдом далось слово цифровизация.В Сети размещеновидео, на котором Кличко долго пытается выговорить на английском словоdigitalization. Выступая на экономическом форуме, мэр украинской столицы обсуждалразвитие Киева.Сидящий рядом сВиталием, его брат Владимир и модератор площадки пытаются подсказать ему, ноКличко издает непонятные звуки. Зал начинает смеяться.