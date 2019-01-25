Бывший чемпион
мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко развеселил публику в Давосе. Ему с
трудом далось слово цифровизация.
Бывший чемпион
мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко развеселил публику в Давосе. Ему с
трудом далось слово цифровизация.
В Сети размещено
видео, на котором Кличко долго пытается выговорить на английском слово
digitalization. Выступая на экономическом форуме, мэр украинской столицы обсуждал
развитие Киева.
Сидящий рядом с
Виталием, его брат Владимир и модератор площадки пытаются подсказать ему, но
Кличко издает непонятные звуки. Зал начинает смеяться.