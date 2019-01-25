Известный поэт-песенник Илья Резник испытывает проблемы с финансами. Самый большой долг – перед Иосифом Кобзоном – висел на нем два года. Резник рад, что успел вернуть деньги певцу.

Известный поэт-песенник Илья Резник испытывает проблемы сфинансами. Самый большой долг – перед Иосифом Кобзоном – "висел" нанем два года. Резник рад, что успел вернуть деньги певцу.Один из основных источников дохода Ильи Резника и егосупруги Ирины Романовой – созданный ими театр для талантливых детей. Однакорасходов у пары больше: только аренда дома в Подмосковье обходится пареежемесячно в 140 тысяч рублей."Я не умею просить, и у меня это не получается. Я хожув белом, и все думают, что я миллионер", – смеется Резник.Тем не менее, несмотря на работу в театре и авторскиеотчисления, порой поэту приходится одалживать. Хотя прошедший год у Резника былболее успешным в финансовом плане, и ему удалось вернуть самый крупный долг."Но сейчас это не так страшно, потому что был юбилейныйгод и мы смогли отдать долг Иосифу Давыдовичу Кобзону, который висел на нас двагода", – рассказала супруга Резника Ирина Романова в программе "Светскаяхроника".80-летний Илья счастлив в браке с Ириной Романовой. Супругиотмечают 20-летие совместной жизни. А в минувшем году пара обвенчалась – втайне,в Нижней Ореанде под Ялтой. Когда поэт развелся с женой Мунирой Аргумбаевой и вступилв новые отношения, многие это не одобрили. В числе недоброжелателей была и АллаПугачева. Однако Ирина говорит, что они простили всех обидчиков и ни на кого недержат зла.Тем более, что именно Примадонна помогла когда поэтпопал в тяжелую ситуацию. Три года назад он едва не умер от потери крови. Резникустало плохо в купе поезда на Ленинградском вокзале. Врачи диагностировали уартиста желудочное кровотечение. Когда Резник оказался в больнице, Пугачевабыла одной из первых, кто позвонил и предложил помощь, передает