Известный поэт-песенник Илья Резник испытывает проблемы с
финансами. Самый большой долг – перед Иосифом Кобзоном – висел на
нем два года. Резник рад, что успел вернуть деньги певцу.
Известный поэт-песенник Илья Резник испытывает проблемы с
финансами. Самый большой долг – перед Иосифом Кобзоном – "висел" на
нем два года. Резник рад, что успел вернуть деньги певцу.
Один из основных источников дохода Ильи Резника и его
супруги Ирины Романовой – созданный ими театр для талантливых детей. Однако
расходов у пары больше: только аренда дома в Подмосковье обходится паре
ежемесячно в 140 тысяч рублей.
"Я не умею просить, и у меня это не получается. Я хожу
в белом, и все думают, что я миллионер", – смеется Резник.
Тем не менее, несмотря на работу в театре и авторские
отчисления, порой поэту приходится одалживать. Хотя прошедший год у Резника был
более успешным в финансовом плане, и ему удалось вернуть самый крупный долг.
"Но сейчас это не так страшно, потому что был юбилейный
год и мы смогли отдать долг Иосифу Давыдовичу Кобзону, который висел на нас два
года", – рассказала супруга Резника Ирина Романова в программе "Светская
хроника".
80-летний Илья счастлив в браке с Ириной Романовой. Супруги
отмечают 20-летие совместной жизни. А в минувшем году пара обвенчалась – втайне,
в Нижней Ореанде под Ялтой. Когда поэт развелся с женой Мунирой Аргумбаевой и вступил
в новые отношения, многие это не одобрили. В числе недоброжелателей была и Алла
Пугачева. Однако Ирина говорит, что они простили всех обидчиков и ни на кого не
держат зла.
Тем более, что именно Примадонна помогла когда поэт
попал в тяжелую ситуацию. Три года назад он едва не умер от потери крови. Резнику
стало плохо в купе поезда на Ленинградском вокзале. Врачи диагностировали у
артиста желудочное кровотечение. Когда Резник оказался в больнице, Пугачева
была одной из первых, кто позвонил и предложил помощь, передает