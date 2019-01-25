Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, как проходит ее беременность. Супруга принца Гарри ждет не дождется появления наследника.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, какпроходит ее беременность. Супруга принца Гарри ждет не дождется появлениянаследника.С тех пор как Кенсингтонский дворец объявил об интересномположении герцогини, среди поклонников королевской четы не утихают споры, когдаже августейший малыш появится на свет. Ранее таблоиды писали, что этопроизойдет в конце мая, а может и раньше, есри предположить, что беременность наступила до брака.Устав от догадок и сплетен поклонники решили уточнить этуинформацию у самой Меган Маркл. Во время недавнего визита герцогини в город Биркенхед,фанатка попросила герцогиню рассказать о самочувствии. 37-летняя супруга принцаотметила, что скорее всего, ее малыш появится в конце апреля."Мы спросили ее, как проходит беременность. Она ответила,что уже на шестом месяце, и дотронулась до своего живота", – рассказалажурналистам Карла Ганди, которой удалось побеседовать со звездой.Отметим, что точная дата пока не известна даже самой Меган,но уже понятно, что это будет особенный для королевского семейства день. Однакоу крохи есть все шансы разделить свой день рождения с кем-нибудь из кузенов.примеру, 23 апреля отметит свой первый день рождения младший наследник принцаУильяма и Кейт Миддлтон Луи. Если же малыш попросится на свет раньшеположенного срока, то задувать свечи на торте он будет с кузиной принцессойШарлоттой – дочери Кейт и Уильяма исполнится четыре года. Кроме того, 29 апреля2011 года герцог и герцогиня Кембриджские сыграли свадьбу. Об этом сообщает People.