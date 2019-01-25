Неожиданное известие с родины настигло португальского форварда итальянского Ювентуса Криштиану Роналду после того, как испанский суд приговорил его к условному заключению и штрафу за неуплату налогов. В Португалии футболиста могут лишить Ордена Инфанта дона Энрике.

Неожиданное известие с родины настигло португальского форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после того, как испанский суд приговорил его к условному заключению и штрафу за неуплату налогов. В Португалии футболиста могут лишить Ордена Инфанта дона Энрике.Кажется, но по положению этой одной из высших государственных наград Португалии, вручаемой за распространение португальской культуры, истории и ценностей страны, обладать орденом не может человек с судимостью. В этой связи даже выступил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, который подтвердил, что форвард "Юве" может быть лишен госнаграды.Впрочем, как сообщает AFP, глава государства оговорился: "Закон прост: министрам решать, может ли это привести к потере награды. Соответствующее решение примут те, кто обладает законными полномочиями".