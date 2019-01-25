В Бразилии прошла жеребьевка Кубка Америки-2019, который состоится с 14 июня по 7 июля. В турнире традиционно примут участие 10 сборных из конфедерации футбола Южной Америки, а также две приглашенные сборные из Азии – Япония и представители страны-организатора чемпионата мира-2022 Катара.

В Бразилии прошла жеребьевка группового этапа футбольного Кубка Америки-2019, который состоится с 14 июня по 7 июля. В турнире традиционно примут участие 10 сборных из конфедерации футбола Южной Америки, а также две приглашенные сборные из Азии – Япония и представители страны-организатора чемпионата мира-2022 Катара.Хозяевам турнира в группе "А" достались в соперники команды Боливии, Венесуэлы и Перу. Группу "В" возглавила Аргентина, которая сыграет с соперниками из Колумбии, Парагвая и Катара. В группе "С" сыграют сборные Уругвая, Эквадора, Японии и Чили.Схема турнира проста: круговые состязания в группах, после чего обладатели первых двух первых мест в группах, а также две лучшие сборные, занявшие третьи места, выходят в четвертьфинал. Последние два розыгрыша Кубка Америки завершились победой футболистов Чили, которые дважды обыграли в финале Аргентину и оба раз – в серии пенальти.