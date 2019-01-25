В Объединенных Арабских Эмиратах стартовала четвертьфинальная стадия Кубка Азии по футболу. Первым полуфиналистом турнира стала сборная Японии, которая обыграла команду Вьетнама.

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовала четвертьфинальная стадия Кубка Азии по футболу. Первым полуфиналистом турнира стала сборная Японии, которая обыграла команду Вьетнама.Встреча прошла в Дубае и завершилась победой японцев со счетом 1:0​​​. Единственный мяч на 57-й минуте с пенальти забил Рицу Доан. Соперником сборной Японии по полуфиналу определится позднее в матче команд Китая и Ирана.