Матчем в Магнитогорске продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный Металлург одержал победу над челябинским Трактором со счетом 2:0.

Матчем в Магнитогорске продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Металлург" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 2:0.В составе победителей шайбы забросили Алексей Береглазов (19-я минута) и Павел Дорофеев (36-я), в вратарь "Магнитки" Артем Загидулин отразил все 17 бросков по своим воротам и провел третий "сухой" матч в сезоне. Первый гол хоть и записан на Береглазова, но случился после курьеза. Вратарь "Трактора" Александр Судницын пытался выбросить шайбу подальше от ворот, однако угодил в ногу своему же партнеру Евгению Рясенскому. После чего шайба залетелеа в пустые ворота.Оу